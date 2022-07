Mentre Arturo Vidal è un promesso sposo del Flamengo, Alexis Sanchez continua a valutare il suo futuro. Come spiega oggi Tuttosport, non è convinto dell'offerta dei brasiliani, che lo vorrebbero assieme al connazionale. "Toccherà a Inzaghi spiegargli che non rientra più nei piani - scrive il quotidiano - il Niño Maravilla potrebbe però anche impuntarsi trasformando la vicenda in un tormentone. Il fatto che finora abbia rifiutato ogni destinazione esotica e campionati da lui considerati “minori” (la Turchia) un po’ preoccupa l’Inter. E di certo allontana la possibilità di affondare su Dybala che non può certo aspettare l’Inter in eterno".