Tanti giocatori oggi all'Atalanta hanno incrociati i propri destini con quelli dell'Inter. Come ricorda Tuttosport, Mateo Retegui aveva pregustato il trasferimento a Milano nei primi mesi del 2023, quando giocava al Tigre ed era stato monitorato dagli scout nerazzurri. All'Inter hanno poi deciso di andare su Thuram e Retegui è finito al Genoa ancor prima che venisse fuori l'affaire Lukaku e che quindi il club fosse costretto a cercare un sostituto. Peggio ancora è andata a Samardzic, che aveva fatto addirittura le visite mediche, ma il cui entourage alzò le richieste facendo saltare tutto.

A Milano, sono invece passati sia Bellanova che Cuadrado. E anche Zaniolo, che però non ci sarà per infortunio domani sera.