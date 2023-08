Nel commentare la notizia dell'arrivo di Pavard all'Inter, Tuttosport sottolinea il ruolo fondamentale svolto dal giocatore per il cambio di casacca. "Pavard ha fatto di tutto per sposare l’Inter, si è dato malato, ha accusato un mal di schiena che l’ha portato a essere escluso dai convocati di Bayern-Augsburg di domenica e ha ribadito a Tuchel di voler andare via - si legge -. Il tecnico non ha però mollato, chiedendo a gran forza al suo club di trovare un sostituto all’altezza prima di farlo partire. Giorni di tensione, ma alla fine è arrivata la soluzione auspicata. E così ha vinto la linea nerazzurra, grazie anche agli ottimi rapporti fra i due club e alle tante telefonate fra le due dirigenze, l’ultima - decisiva - già lunedì sera, prima che la squadra di Inzaghi scendesse in campo a Cagliari".

Oggi le visite mediche e poi un quinquennale da 5 milioni a stagione. Al lordo, grazie al Decreto Crescita, saranno 6,6 a bilancio. Quanto al numero di maglia è libero il 28 che utilizzava a Lille (è il giorno di nascita, 28 marzo '96). Occupati il 5 del Bayern (lo ha Sensi), il 2 della Francia (Dumfries) e il 21 dello Stoccarda (Asllani).