Dopo la partenza di Perisic, l'idea per rinforzare le corsie esterne è quella di puntare su un prospetto giovane con potenzialità ancora inesplorate. Il preferito - come sottolinea Tuttosport - è Raoul Bellanova del Cagliari. "La trattativa enterà nel vivo quando a Cagliari la situazione sarà più chiara e le differenti valutazioni sull’entità del cartellino (i rossoblù valutano l’esterno 10-12 milioni, i nerazzurri 7), fanno parte delle schermaglie - si legge -. Con il suo arrivo, Darmian verrebbe spostato a sinistra come vice Gosens".