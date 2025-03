Dopo le ultime novità riguardo al rinnovo tra l'Inter e Francesco Pio Esposito (accordo fatto fino al 2030 annunciato dal procuratore Mario Giuffredi), su Tuttosport arrivano novità anche riguardo al futuro più prossimo.

Non sarebbe ancora certa, infatti, la partecipazione dell'azzurrino agli Europei Under 21 di categoria: secondo il quotidiano non ci sarebbe da stupirsi se, al contrario, l'attaccante dovesse disputare il Mondiale per club con l'Inter, il che per concomitanza di date significherebbe saltare l'altra competizione. Di sicuro c'è che Ausilio e Baccin sono pronti a scommettere ad occhi chiusi sul ragazzo, destinato a giocare un anno in A in prestito prima di tornare in nerazzurro.