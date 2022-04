Stagione fin qui da incorniciare per Andrea Pinamonti, autore di 12 gol in campionato con la maglia dell’Empoli. Come scrive Tuttosport, l’Inter è consapevole di avere in mano un tesoro e lo era già da prima della doppietta al Napoli. A fine stagione il calciatore tornerà alla base, ma probabilmente non per restare: l’Inter deve infatti realizzare 70 milioni di attivo dalle cessioni e l’attaccante può essere funzionale in tal senso, anche perché mezza Serie A lo vorrebbe. Potrebbe anche rientrare in un’operazione in entrata: l’Inter lo valuta 30-35 milioni, la stessa valutazione del Sassuolo per Gianluca Scamacca. E proprio quella neroverde potrebbe essere la destinazione perfetta per l'ultimo step nella sua crescita.