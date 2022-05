Domenica di gioie e dolori per Ivan Perisic. Prima il gol che ha aperto le marcature di Inter-Sampdoria, poi un infortunio nell'azione del 3-0. "Un infortunio che se fosse capitato a metà stagione, lo avrebbe tolto dai giochi per almeno un mese. Se l’infortunio fosse confermato, però, il croato potrebbe sorridere: l’impressione avuta in diretta, con l’esterno che ha saltato al momento del dolore accusato, rimanendo poi a terra, ha fatto pensare anche alla rottura del tendine d’Achille", riporta Tuttosport.