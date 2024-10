Il calendario dell'Inter sarà tosto una volta terminata la sosta per le nazionali. Tre scontri diretti contro Roma, Juventus e Napoli inframmezzati dal turno infrasettimanale a Empoli e dal Venezia a San Siro. Nel periodo tra la sosta di ottobre e quella di novembre negli ultimi anni si è cominciato a intuire chi non avrebbe fatto corsa di testa e chi invece avrebbe potuto farla. L'Inter pareggiò 2-2 con il Bologna ma vinse tutte le altre, comprese le gare contro Roma e Atalanta, mentre solo la Juve rimaneva attaccata alla vetta.

Tutto fa pensare che anche stavolta il periodo possa essere determinante e per questo è ancora più importante, per Inzaghi, avere gran parte della rosa a disposizione e poter usufruire del turnover. Facile pensare che contro lo Young Boys, come accaduto con la Stella Rossa, il tecnico vi faccia ampiamente ricorso.

Confortanti in tal senso le notizie che arrivano da Buchanan e Barella dopo la giornata di ieri al centro sportivo. In nazionale, durante la sosta, sono andati a segno Calhanoglu e Frattesi, oltre a Zielinski e Asllani. Ieri erano già tutti alla Pinetina, tranne Zielinski, Lautaro e Taremi che arriveranno giovedì dopo un giorno di riposo.