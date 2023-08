Il conto alla rovescia sembra davvero essere partito. Come scrive Tuttosport, ieri Pavard non è stato convocato per la gara contro l'Augsburg, "In Germania - riporta il quotidiano -si è pure sottolineato come per la prima volta nella storia del Bayern un calciatore abbia saltato tre sessioni delle ultime quattro previste per forzare il trasferimento in un’altra squadra, ma al di là del fatto che si sia trattato di un malessere spontaneo o di una sorta di sciopero per favorire i propri desiderata, il punto focale del contesto non cambia: Pavard ha deciso di sposare il progetto interista. Vuole cambiare aria e se ciò alla fine non dovesse incredibilmente accadere arriverà a prezzo di saldo il prossimo gennaio o a zero nel luglio del 2024".

L'accordo c'è: 30 milioni più 2 di bonus ai bavaresi, un quinquennale da 5 milioni a stagione al calciatore. "La speranza dei nerazzurri è che già domani Pavard possa sbarcare a Milano - si legge ancora -. Non va tuttavia escluso che i tempi si possano dilatare ulteriormente e ancora una volta. Tale eventualità dipende dal Bayern e dalla ricerca del nuovo innesto al posto di Pavard. Ma, tempistiche a parte, nei colloqui di questi giorni tra le due dirigenze, quella nerazzurra è stata tranquillizzata sull’esito positivo finale della trattativa".