Benjamin Pavard non sarà l'ultimo acquisto dell'Inter in questa sessione estiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, è confermata la volontà di Correa di cercare spazio altrove, così come la volontà del club di sostituirlo eventualmente con Sanchez, svincolato e desideroso di tornare a Milano. In più, c'è la situazione di Sensi: "se l'Inter troverà un centrocampista fisico low-cost negli ultimi giorni, potrebbe nuovamente dare il via libera all'ex Monza", è quanto si legge sul quotidiano.

Nel frattempo l'Almeria sta pensando ad Agoumé che potrebbe andarsene per 5 milioni.