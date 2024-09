Tra due settimane di nuovo il Manchester City. Tuttosport si sofferma ancora una volta sulla marcia di avvicinamento alla supersfida contro i Citizens, quando il livello inevitabilmente si alzerà e ci sarà da gestire giocatori del calibro Haalanrd. Sicuramente Inzaghi può essere soddisfatto del grande stato di forma di Thuram, ma l’aspetto che più di tutti soddisfa il tecnico è la ritrovata solidità difensiva dopo le incertezze di Marassi alla prima giornata.

“Insomma, il muro difensivo dell’Inter, che aveva terminato il campionato scorso con soli 22 gol incassati, è stato rialzato. Un fattore fondamentale in vista dell’inizio della Champions che vedrà i nerazzurri in casa di una delle grandi favorite, il Manchester City del bomber norvegese - si leghe -. Inzaghi avrà due settimane piene per studiare le novità del Manchester City, affrontato - come noto - nella finale di Champions League della stagione ’22-23. L’Inter perse 1-0, ma fece un’ottima figura, riuscendo a frenare la potenza di fuoco degli uomini di Guardiola (7 tiri complessivi, 4 in porta) e controllando Haaland, ben marcato da Acerbi, aiutato nei raddoppi da Bastoni, che lo ridussero a una sola conclusione verso Onana. Il piano gara ovviamente sarà diverso per il 18 settembre, in primis perché non si giocherà una finale in campo neutro, ma all’Etihad Stadium, dove il City non perde quasi mai. In Premier l’ultimo ko casalingo risale al 12 novembre 2022 (1-2 col Brenford, vincitore al 98’); in Champions addirittura dal 19 settembre 2018, prima giornata del girone, col Lione che passò per 2-1”.

La sosta potrà sicuramente aiutare: tolti Bastoni, Dimarco e Dumfries, tutti gli altri elementi della linea difensiva, il portiere, i centrali e gli esterni, saranno alla Pinetina ad allenarsi. Almeno tre titolari e mezzo saranno a disposizione di Inzaghi per due settimane piene: Sommer, Pavard, Acerbi e Darmian che si giocherà il posto a Manchester con Dumfries. Ma potranno studiare il City - oltre al Monza ovviamente, il primo avversario nel weekend del 14-15 settembre - anche Josep Martinez, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto e il neo arrivato Palacios.