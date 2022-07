In casa Inter tutto, o quasi, ruota intorno alla difesa. Anche Tuttosport conferma che il club nerazzurro aspetta per l'inizio della prossima settimana il rilancio del PSG per Milan Skriniar. "Siamo fermi a quota 60 milioni (53+7), serve una proposta di almeno 65 complessivi per convincere i nerazzurri a cedere lo slovacco, individuato come pedina da sacrificare per il bilancio. Ma al di là della trattativa per Skriniar, l'Inter ha deciso di accelerare per Bremer anche per evitare l'inserimento della Juventus. I nerazzurri, che hanno il sì del brasiliano, fra lunedì e martedì rilanceranno con il Torino offrendo 30 milioni più bonus: c'è ottimismo".