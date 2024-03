Nel giorno in cui ci si attende la decisione del procuratore federale Chiné sulla possibile squalifica di Francesco Acerbi, in casa Inter si pensa comunque già a come sostituire il centrale in vista dell'Empoli (gara a cui non parteciperà l'infortunato De Vrij) con uno sguardo in ottica futura.

Come riporta oggi Tuttosport, contro i toscani ci sarà Bastoni in quella posizione, ma Inzaghi non ha alcuna intenzione di spostarlo definitivamente dal centrosinistra e quindi il tecnico potrebbe anche provare Bisseck in un ruolo diverso dal solito per capire quali garanzie offre in un ruolo così delicato. Si guarda infatti anche più avanti, rispetto alla prossima partita, ben consci del fatto che Acerbi ha comunque 36 anni e che sapere di avere in casa un giocatore in grado di coprire bene quel ruolo può cambiare anche le prospettive di mercato.