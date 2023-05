Dopo le notizie circolate ieri riguardanti il nuovo flusso da 41 milioni di euro nelle casse dell'Inter, Tuttosport analizza la situazione finanziaria del club nerazzurro con particolare attenzione al prestito chiesto a Oaktree e utilizzato per ora solo in parte dal club. I 275 milioni di euro sono stati utilizzati per meno della metà (116 milioni). "Una situazione che può aprire il campo a possibili rinegoziazioni del debito per spostare più in là il termine di scadenza triennale fissato a maggio del prossimo anno - si legge -.

La progressiva diminuzione delle esigenze di cassa dell’Inter negli ultimi due bilanci è dovuta alle cessioni (Lukaku e Hakimi) e agli straordinari risultati della Champions League in corso sotto il profilo del montepremi Uefa e degli incassi di San Siro".