Tuttosport si concentra oggi sul lavoro fatto da Oaktree a livello dirigenziali. Si sottolinea, nell'articolo di apertura delle pagine dedicate all'Inter, come rispetto alle altre proprietà americane il fondo californiano ha sempre avuto un proprio rappresentante in sede, persino nei giorni ferragostani. E con l'addio di Antonello, dopo quelli di Danovaro, Pedinotti e Sacchi, inserendo in società Ricci e Catanese, la rivoluzione sembra compiuta.

Il nodo cruciale sembra sempre quello dello stadio. Entro fine marzo verrà fatta l'offerta vincolante sull'area del Meazza. Lo stadio viene consideraton un volano fondamentale per far levitare i fatturati del club, che a livello di conti è sempre più vicino al pareggio di bilancio. L'obiettivo è una sostenibilità di lungo periodo, che passerà dalle scelte di mercato. Marotta ha ampie deleghe in tal senso. Si punta, altresì, alla nascita del progetto Under 23: l'Inter sarà pronta a primavera in caso di eventuali ripescaggi.

Come noto, si cercherà di svecchiare anche la prima squadra, puntando su giovani di prospettiva e con ingaggi sostenibili.