Nuova avventura per l'ex interista Fabio Grosso, reduce da una difficile esperienza al Lione in Ligue 1, dove è subentrato a stagione in corso ed è stato esonerato prima di fine annata. L'esterno campione del mondo 2006, oggi diventato allenatore, ricomincerà nella prossima stagione guidando il Sassuolo, appena retrocesso in Serie B.