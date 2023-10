Nella notte Mundial di San Siro, Lautaro Martinez e Angel Di Maria, campioni in Qatar lo scorso dicembre, si sono ritrovati da avversari in Inter-Benfica. Tuttosport dedica un pezzo proprio ai due argentini mettendo in parallelo le loro prestazioni: il Fideo, fischiato da San Siro a ogni occasioni utile, scheggia la traversa da corner, ha qualche spunto nel primo tempo ma poi sparisce dai radar, prima di alzare bandiera bianca per infortunio dopo uno scatto verso l'area nerazzurra in cui si era fatto rimontare da Hakan Calhanoglu.

Dall'altra parte, anche il Toro litiga con i legni: alla fine ne colpirà due, oltre a fallire altre tre occasioni chiare da rete. Prima fermato dal connazionale Otamendi poi dal monumentale Trubin. "Alla fine, senza fortuna, ma comunque il premio del migliore in campo, se lo porta a casa il Toro. Che giusto per ribadire di essere tutt’uno con la squadra, vince a mani basse il duello con Di Maria, proprio come la squadra ha stra meritato di vincere la gara", si legge sul quotidiano torinese.