Tornano in campo "i gioielli", Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku . Il croato è all'ottava gara dall'inizio in A e il secondo la quinta, ricorda oggi Tuttosport . "Alibi di ferro che Simone Inzaghi può mostrare davanti a qualsiasi pubblico ministero - si legge - Perché è vero che l’Inter era partita avendo al centro del mirino la seconda stella, ma a giustificare i piani societari di grandeur c’era il ritorno di Big Rom (24 gol e 10 assist nell’annata dello scudetto) e della LuLa". Coppia d'attacco che verrà riproposta questa sera.

Stasera con la Sampdoria arriva quindi un nuovo inizio per due. Gli obiettivi da conquistare sono la Coppa Italia, arrivare almeno ai quarti di Champions League e restare tra le prime quattro in Italia. Rifiaterà Mkhitaryan e ci sarà spazio almeno inizialmente per Gosens.