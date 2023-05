Alessandro Bastoni sta per firmare il rinnovo di contratto con l'Inter ma non è il solo nerazzurro vicino a un accordo per la permanenza. Secondo quanto rivelato oggi da Tuttosport, infatti, il difensore centrale e il club sono ormai ai dettagli della contrattazione. Decisiva la volontà del ragazzo, che ha sempre messo la permanenza al primo posto. Nello stesso reparto, "in dirittura di arrivo pure il rinnovo di Stefan De Vrij mentre per Calhanoglu si attende solo l’annuncio".