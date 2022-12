Tuttosport lancia oggi una campagna a favore del boxing day. "Tutte le partite di Santo Stefano hanno registrato un incremento di pubblico rispetto alla precedente gara interna - riporta il quotidiano parlando di quanto accaduto in Serie B, dove il 26 dicembre si è giocato -. C’è stato il caso clamoroso di Bari-Genoa, soltanto a Como si è avuto un minimo calo. Per il resto miglioramenti in una realtà non sempre facile". La Spagna è tornata in campo con la Copa del Rey già il 20 gennaio e l'Inghilterra con la Coppa di Lega nello stesso giorno. Oggi gioca la Ligue 1, domani la Liga. Saranno in campo anche il 31 e 1 insieme alla Premier.