E' arrivata ieri l'ufficialità della decisione dell'Uefa di non assegnare la finale di Champions League 2027 a San Siro. Come riporta Tuttosport, la Federcalcio si sta ora muovendo per provare a trattenere la sede in Italia, lavorando sull'Olimpico di Roma.

Quello di ieri non è comunque un fulmine a ciel sereno. Chiaro che la revoca non possa far piacere a nessuno, ma è una conseguenza della nuova volontà di Inter e Milan di costruire un impianto sempre a San Siro.