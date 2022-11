Il contratto in scadenza con l'Eintracht Francoforte nel prossimo giugno rende piuttosto appetibile il cartellino di Evand Ndicka, 23 anni, centrale mancino in forza ai tedeschi. Come spiega Tuttosport l'accordo che va verso la fine "renderebbe molto meno oneroso puntare su di lui rispetto a Gvardiol: ingaggio, commissione all’agente e nessun esborso per il cartellino. Ragionamento che però stanno facendo anche Roma e Inter: per la Juventus sarebbe comunque di sicuro più semplice giocarsela sull’ingaggio con giallorossi e nerazzurri piuttosto che affrontare un’asta sul cartellino con i colossi della Premier".