L'Inter entra nella partita per Alvaro Morata. In corsa con Juventus, Roma e più indietro Milan e arabi. Ieri l'incontro con gli agenti, un vertice che Tuttosport definisce interlocutorio. I nerazzurri al momento si dicono non disposti a pagare i 21 milioni della clausola e arrivano a 15 pagabili in tre rate, comprendendo i bonus.

Manca anche l'accordo tra Inter e Morata ma su questo fronte c'è ottimismo e oggi ci sarà un nuovo confronto, con i procuratori e con l'Atletico Madrid. In ogni caso, scrive il quotidiano, lo spagnolo è il primo obiettivo per l'attacco e la società vuole accelerare. Tra le alternative, Balogun piace molto ma a 50 milioni è proibitivo. Anche Beto è tra i calciatori monitorati, ne costa 30.