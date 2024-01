L'arrivo di Tajon Buchanan non fa parte di un extra budget, ma di un tesoretto che l'Inter si è tenuta da parte. Come spiega oggi Tuttosport, se oggi il club può acquistare il canadese è perché in estate ha chiuso con 14 milioni di attivo. 7 dei quali verranno spesi per quest'ultimo innesto.

I dodici giocatori arrivati alla corte di Inzaghi sono costati quasi 90 milioni, ma con le uscite ne sono stati incassati oltre 102. Negli anni precedenti era accaduto qualcosa di simile, perché nel '21-'22 c'era stato un saldo attivo addirittura di 93 milioni (vedi gli addii di Hakimi e Lukaku) e nel '22-'23 di poco meno di 20 milioni.

Se quest'anno l'Inter dovesse fermarsi agli ottavi di finale di Champions League, non è da escludere che un big lasci la società entro fine giugno. Dumfries sembra essere il primo top player sacrificabile, soprattutto qualora Buchanan dovesse inserirsi bene. Se poi arriveranno offerte irrinunciabili come quella per Onana, allora anche gli intoccabili potrebbero partire.