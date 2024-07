Il vero grande obiettivo del calciomercato dell'Inter è al Genoa, ma non è Josep Martinez, che pure a breve sarà nerazzurro. Come riporta oggi Tuttosport, i riflettori sono puntati su Albert Gudmundsson, ma ci vorrà tempo e tanto lavoro in uscita prima di poter pensare di arrivare all'islandese. Nel frattempo, però, la società si è portata avanti con lo stesso Martinez e gli arrivi a zero di Zielinski e Taremi, per i quali si attende l'uffiicialità.