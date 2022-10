Arrivano ottime referenze dall'Uruguay sul giovane Alan Matturro, diciottenne del Defensor Sporting che l'Inter ha in mano. Esploso già nelle Under 14, 15 e 16, ha avuto un brusco stop per un infortunio al perone (racconta Tuttosport) ma si è ripreso alla grande ed è cresciuto in maniera impressionante fino a esordire in prima squadra e a segnare il primo gol (dedicato alla madre scomparsa per Covid).

Ha passaporto italiano, l'idolo è Sergio Ramos e nella recente sfida al Nacional "non ha fatto toccare palla a Luis Suarez".