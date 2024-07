Josep Martinez svolgerà domani le visite mediche prima di firmare il contratto con l'Inter e diventerà un nuovo giocatore nerazzurro, con la prospettiva di crescere alle spalle di Sommer e poi di diventare il titolare del futuro.

Dal 2021/22 le evoluzioni in porta, come si legge oggi su Tuttosport, sono state molteplici. Prima l'ingaggio di André Onana e il ballottaggio con Handanovic, poi diventato nel corso della stagione la riserva del camerunese. Quindi la cessione dello stesso Onana e gli arrivi di Sommer e Audero, non riscattato e ora rimpiazzato da Martinez.

Il portiere acquistato dal Genoa ha anche un altro punto in comune con Onana, oltre all'arrivo in circostanze simili (con gerarchie definite alle spalle del compagno di squadra): è cresciuto nel vivaio del Barcellona, entrandoci nel 2015, quando Onana è passato all'Ajax iniziando la carriera tra i professionisti.