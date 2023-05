Lente d'ingrandimento sulla gestione di Gil Manzano su Tuttosport. "Fischia solo i falli “veri”, meno i contattini", si legge sul quotidiano, che giudica corretto togliere il rigore per il contatto Kjaer-Martinez e anche non sventolare il giallo a Lautaro per simulazione. Rischia invece Krunic, ammonito per proteste e che "dà un pugno sul costato a Bastoni in area: poteva starci il 2° giallo e il rigore".