Non c'è solo Thiago Motta tra gli ex nerazzurri che l'Inter troverà a La Spezia. In attacco, ricorda Tuttosport, i liguri si affidano ormai costantemente a Rey Manaj, oggi 25 anni, in più tenera età gioiello del settore giovanile interista e ad oggi sotto contratto con il Barcellona. Allo Spezia è in prestito e potrebbe anche essere riscattato. L'attaccante, che tra i "padri calcistici" ha avuto anche Gigi Simoni alla Cremonese, sta infatti vivendo la miglior stagione della carriera.