Tra le questioni che tengono banco in queste ore in casa Inter c'è quella relativa al futuro di Romelu Lukaku. Come scrive Tuttosport, Marotta, Ausilio e Baccin si sederanno con il Chelsea per ridiscutere il prestito di Big Rom. Il triste epilogo dell'Ataturk non ha infatti cambiato la voglia dell'attaccante belga di restare a Milano, tuttavia l'Inter dovrà cercare uno sconto da parte dei Blues per il prestito oneroso. Lo scorso anno l'operazione, tra prestito e ingaggio, è valsa un investimento di 20 milioni di euro, quest'anno dovrà essere inferiore. Big Rom dal canto suo ha già fatto sapere di essere disposto a ridursi lo stipendio.

Ci sono poi altre situazioni da sbrogliare, a cominciare dai rinnovi. Arriveranno quelli di Bastoni e Calhanoglu, che saranno assieme a Darmian, Barella, Dimarco, Mkhitaryan e Lautaro le colonne da cui ripartirà l'Inter. Tra loro c'è anche Onana, finito però nel mirino del Chelsea: l'Inter non vorrebbe venderlo e lui non vorrebbe partire, ma di fronte a un'offerta da 60 milioni o più sarebbe difficile restare impassibile. E Onana, così come Dumfries (cedibile per 30 o più milioni), sarà un argomento sul tavolo col Chelsea visto che l'Inter si sederà con gli inglesi per ridiscutere il prestito dell'attaccante belga.