Alla lunga lista di rinnovi, si aggiunge Romelu Lukaku che come riferisce Tuttosport "sta già iniziando a lavorare per il rinnovo del suo prestito". Il belga, lontano anni luce dal Lukaku visto con Conte, vorrebbe restare anche nella prossima stagione, proprio per cercare quel famoso riscatto che non ha ancora avuto modo di ottenere. "L'Inter per riportarlo a Milano ha versato 8 milioni al Chelsea (più eventuali 3 di bonus) e paga una parte del suo stipendio da 12 netti (circa 8 che al lordo diventano poco più di 11 col decreto crescita).