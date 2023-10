Romelu Lukaku chi? Se lo chiede il quotidiano Tuttosport provando a interpretare i pensieri dell'ambiente nerazzurro in vista della gara contro la Roma. Perché, per un Lukaku andato via nei modi ormai ben noti, in casa Inter si coccolano, giustamente, Marcus Thuram, il cui status nel giro di pochi giorni è radicalmente cambiato: da principale alternativa alla coppia formata da Romelu e Lautaro Martinez a complemento imprescindibile del tandem offensivo con il Toro. Thuram, dal canto suo, è stato bravissimo a imporsi subito con prestazioni sontuose, culminate col gol clamoroso segnato nel derby col Milan, che hanno allontanato le maldicenze di chi prevedeva un sorpasso nelle gerarchie da parte di Marko Arnautovic.

Al cospetto dell'attaccante belga, del quale avrebbe dovuto essere semplicemente il backup, Thuram ha ora l'occasione per consacrarsi: per il momento, Lukaku ha messo a referto otto gol in 10 presenze ufficiali tra Serie A e Europa League. L'ex Borussia Moenchengladbach risponde con 4 reti, ma soprattutto ben sette assist.