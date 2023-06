Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic sono due degli osservati speciali per la partita di domani tra Torino e Inter. Il belga, spiega Tuttosport, è in crescita esponenziale e userà la gara di domani per convincere Inzaghi a modificare le gerarchie in vista di Istanbul. Nelle serate più importanti è stato scelto Dzeko dal 1', "ma la sfida col City avrà un canovaccio diverso - si legge sul quotidiano -. L’Inter non potrà controllare il gioco come ha fatto con rossoneri e viola. Sarà inevitabile cedere spesso le operazioni all'organizzatissima corazzata di Pep Guardiola. Quindi potrebbe diventare determinante la capacità di allestire rapide sortite in campo aperto di Lukaku. Sono valutazioni che Inzaghi continuerà a fare nella marcia di avvicinamento a Istanbul".

L'altro dubbio di formazione è quello tra Brozovic e Mkhitaryan. Conterà molto come l'armeno si riprenderà dall'ultimo infortunio. Lunedì dovrebbe tornare in gruppo. "Le sue chance di partire titolare - si legge ancora - resistono nel centrocampo che ha portato l’Inter in finale, completato da Barella mezzala destra e Calhanoglu regista. Altrimenti sarà Brozovic a dirigere le operazioni al centro, con Calhanoglu interno sinistro. Domani a Torino il croato potrà perfezionare la condizione".