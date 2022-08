Ora come nel suo primo anno a Milano con Conte, quando si presentò fuori forma e sovrappeso. Romelu Lukaku non è al meglio e anche Tuttosport evidenzia la necessità di tempo per rivederlo brillante come tutti lo conoscono. "Big Rom, nonostante abbia provveduto a iniziare ad allenarsi prima che prendesse il via il ritiro estivo, è ancora ingolfato. Oltre a pagare l’annata travagliata al Chelsea, il belga sta patendo più dei compagni i carichi di preparazione imposti da Simone Inzaghi per affrontare il tour de force pre-mondiale". Ora però servirà il miglior Lukaku, visto il calendario che attende i nerazzurri.