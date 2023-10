Il ritorno di Lukaku a San Siro non passerà sicuramente inosservato. A cerchiare questa data rossa sul calendario, secondo quanto riportato da Tuttosport, non è stato solo il mondo Inter, ma anche lo stesso attaccante belga. L'ex attaccante nerazzurro infatti vorrebbe prendersi una rivincita contro chi, a suo modo di vedere, ha distorto la realtà facendolo passare come l’unico cattivo della storia. Ha promesso un giorno di parlare, ora però vuole far parlare il campo. Lukaku potrà contare sull'affetto dell'intera piazza giallorossa che lo ha accolto alla grande. Il belga ha già conquistato tutti, segnando 8 reti in 10 gare.