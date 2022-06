Dopo averlo perso a sorpresa l'estate scorsa, Simone Inzaghi è pronto a godersi Romelu Lukaku. Secondo Tuttosport, per rivedere Big Rom in nerazzurro "si attende soltanto il bollo notarile messo da Todd Boehly , nuovo proprietario del Chelsea, da venerdì a Los Angeles - si legge -. La partita è già nel recupero considerata la volontà comune di chiudere, tanto che c’è convinzione da parte nerazzurra che il Chelsea possa accettare 8 milioni per il prestito annuale dopo aver risposto picche alla prima proposta arrivata da Milano (5 milioni più 2 di bonus)".