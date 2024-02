La febbre che ha colpito Sommer lascia lo svizzero in dubbio per Lecce-Inter: se non dovesse farcela è pronto Audero. In difesa dovrebbe rivedersi Bisseck, con De Vrij e Carlos Augusto, mentre nella linea di centrocampo ci saranno dal 1' Dumfries e Frattesi, con Calhanoglu chiamato agli straordinari e Asllani pronto a subentrare.

Possibile la staffetta tra Dimarco e Buchanan sulla sinistra, in attacco sono invece in forte rialzo le quotazioni di Sanchez per affiancare Lautaro. "In panchina Arnautovic, ma anche Sarr, classe 2004 di cui si parla un gran bene", sostiene oggi Tuttosport.