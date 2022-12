Quella che comincia oggi, per la Juventus Women, è la settimana della verità. Il calendario delle bianconere comincia oggi con il derby d’Italia in casa dell’Inter (ore 14.30), per proseguire poi con le trasferte di mercoledì con l'Arsenal e di domenica con la Roma. Per "sfidare l’Inter della grande ex Guarino – che non vince dallo scorso 15 ottobre – servirà più determinazione degli ultimi 90’, oltre che più precisione sotto porta: quella dell’andata è stata una della sfide più emozionanti di questa Serie A, con Girelli che allo scadere trova il nuovo vantaggio (3-2) e poi con Karchouni che tre minuti dopo lascia di sasso tutti a Vinovo e sigla il pari definitivo", ricorda Tuttosport.

Il quotidiano sportivo torinese ipotizza poi le probabili formazioni di oggi: