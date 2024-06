Dopo l'Inter e il Napoli, tocca alla Lazio provare a centrare il bersaglio grosso. I biancocelesti sarebbero molto vicini ad acquistare dall'Udinese il centrocampista Lazar Samardzic, come conferma anche Tuttosport. Al giocatore è stato proposto un contratto quinquennale da 2 milioni a stagione.

Ma il vero problema, con cui rischiano di scontrarsi anche a Roma, sono le commissioni da versare al padre-agente Mladen, la ragione per cui Samardzic non ha ancora fatto il salto in una big.