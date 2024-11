Tuttosport concentra oggi la presentazione di Inter-Arsenal in particolar modo su Lautaro Martinez. Secondo il quotidiano, se davvero l'argentino vuole far parte dell'élite per il Pallone d'Oro che verrà, la rincorsa inizia stasera. Sarà la sua prima da titolare quest'anno in Champions League, anche se un gol è riuscito a segnarlo lo stesso.

Nelle scelte di Inzaghi ha pesato, come ha detto il tecnico, la vicinanza tra la Coppa e le grandi partite, ma la situazione merita un'eccezione anche perché l'argentino sta entrando finalmente in forma. Al suo fianco dovrebbe esserci Taremi. Attualmente, sottolinea il quotidiano, i numeri di Lautaro in Champions sono ordinari, rispetto a Mbappé, Haaland o Vinicius. Tredici gol in quarantasette gare di Champions a una media di 0,28 a partita è troppo poco. Solo al primo anno con Conte segnò 5 gol in 6 partite in Europa ed era il 2019/20.

L'Arsenal, ma anche il Napoli domenica, sono un'occasione per mettere un primo punto.