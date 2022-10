In mancanza di Lukaku, la sfida nella sfida tra attaccanti per Inter-Barcellona diventa quella tra Lautaro Martinez e Robert Lewandowski. Come ricorda Tuttosport, all'argentino manca un gol a San Siro in Champions da tre anni, da quello segnato al Borussia Dortmund nel 2019. Ha un piccolo acciacco, ma gli esami hanno escluso lesioni. "Fosse la finale di Champions, non ci sarebbero dubbi sulla presenza dell’argentino, essendoci una sfilza di altre dieci partite da giocare ogni tre giorni da qui al 13 novembre, la scelta andrà ponderata con attenzione da Simone Inzaghi e dallo staff medico", si legge sul quotidiano.