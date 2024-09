Il periodo di digiuno che annualmente colpisce Lautaro Martinez sembra arrivato subito, quest'anno. Così scrive oggi Tuttosport, sottolineando anche che c'è ovviamente tutto il tempo per rimediare, ma complici un piccolo infortunio muscolare in agosto e le fatiche di Copa America il capitano nerazzurro è lontano dalla condizione top.

Anche a Monza ha creato zero pericoli a Turati, nonostante abbia avuto le occasioni per far male nel primo tempo. I minuti senza gol sono diventati 225 tra Genoa, Atalanta e Monza. Dopo meno di un'ora è uscito, aveva concordato un utilizzo non superiore con Inzaghi, essendo tornato ad allenarsi in Italia soltanto giovedì. Se Taremi non fosse tornato con ancora più minuti nelle gambe probabilmente Lautaro non sarebbe stato nemmeno schierato.