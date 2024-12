Lautaro Martinez è stato premiato ieri come miglior giocatore al Gran Galà dell'Assocalciatori. "Finalmente una gioia", come scrive oggi Tuttosport, secondo cui all'argentino conviene restare nel nostro campionato visto l'ultimo scudetto e le varie coppe vinte, oltre al titolo di capocannoniere e al riconoscimento ricevuto ieri.

Un premio che arriva dopo il settimo posto al Pallone d'Oro e l'esclusione dal "The Best Men's Player" della Fifa. Ieri l'attaccante stesso ha ammesso di aver iniziato col freno a mano, una condizione figlia della preparazione corta e iniziata in ritardo.