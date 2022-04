Tuttosport dedica oggi ampio spazio al mercato dell' Inter parlando del viaggio a Madrid di Piero Ausilio e sottolineando, come il Corriere dello Sport , che uno dei nodi della futura campagna acquisti-cessioni sarà la posizione di Lautaro Martinez . Dovesse arrivare "un'offertona" sarebbe impossibile rifiutarla. Da capire la posizione dell' Atletico Madrid in questo senso. Come sostituto il primo identikit porta a Paulo Dybala , anche se l'ideale sarebbe tenersi il "Toro" e prendere anche il connazionale a parametro zero.

Negli altri reparti verranno comunque vagliate le offerte, anche per i presunti "intoccabili" come Bastoni o Skriniar, sempre secondo il quotidiano. A maggior ragione per De Vrij che ha un contratto in scadenza nel 2023, anche se per livello di prestazioni sarà più facile incassare una cifra importante ("da centravanti", scrive Tuttosport) dallo slovacco. Il tassello per chiudere un'eventuale falla in difesa sarebbe Bremer, il cui costo si aggira attorno ai 5 milioni più il cartellino di Dimarco.

In attacco verrà valutata anche l'ipotesi di acquistare un centravanti che possa raccogliere l'eredità di Dzeko e in tal senso si pensa a Scamacca. Dati gli alti costi potrebbe però riaprirsi la pista Jovic, su cui c'è anche l'Arsenal. Vale lo stesso per Frattesi, la cui alternativa è un altro madridista, Dani Ceballos.