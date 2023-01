Lautaro Martinez si porta a casa un trofeo un mese esatto dopo quello vinto a Doha. La Supercoppa Italiana dopo il Mondiale. "Era dicembre e non gennaio, erano a Lusail e non a Riad, era la Francia e non il Milan, era il Mondiale e non la Supercoppa, ma alla fine il bacino sulla guancia del trofeo da sollevare toccava sempre a Lautaro darlo - scrive Tuttosport riportando a galla il doppio duello con Hernandez e Giroud, sconfitti anche nella rassegna iridata -. È cambiato solo che Lautaro stavolta era in campo dal primo minuto e ha pure segnato".