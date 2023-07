Lautaro Martinez è destinato a diventare il nuovo capitano dell’Inter nella prossima stagione. Ne sono convinti a Tuttosport, come riportato sul quotidiano odierno. In seguito alle cessioni di Skriniar e Brozovic la sua promozione diventerà effettiva. Sarà lo stesso anche se alla fine (ma sembra poco probabile) dovesse restare Samir Handanovic, considerato che lo sloveno partirebbe comunque dietro a un altro titolare nelle gerarchie.

Solo De Vrij, ricordano su Tuttosport, è arrivato nella stessa estate dell'argentino, ma al momento è una seconda scelta dietro Acerbi, mentre Barella e Bastoni sono arrivati un anno dopo. "Ci sarebbe la scelta di appartenenza che potrebbe portare a Federico Dimarco, nato a Milano e cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ma non sono criteri che il club nerazzurro ha seguito negli ultimi anni - si legge ancora - E c’è anche un altro particolare curioso. Nelle dieci occasioni in cui il numero 10 ha avuto il simbolo del leader della squadra è arrivata una sola sconfitta, peraltro ininfluente: a Monaco di Baviera con il Bayern nell’ultima gara del girone di Champions League, con i nerazzurri già sicuri del passaggio agli ottavi. Per il resto sette vittorie e due pareggi".