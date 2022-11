"A quarantadue giorni dall’infortunio ai flessori della coscia sinistra patito nel match di Nations League in Austria con la Croazia (25 settembre), stasera l’Inter ritrova Marcelo Brozovic". Lo sottolinea anche Tuttosport, che spiega come per Inzaghi il croato sia un elemento fondamentale. "Importante come Lukaku" ha detto il tecnico ieri in conferenza stampa. "Perché è vero che Hakan Calhanoglu ha sostituito in modo eccellente il collega, ma è altrettanto vero che in quel ruolo l’Epic nerazzurro è pietra angolare del 3-5-2 inzaghiano. Il fatto di aver trovato una soluzione per rendere sostenibile l’assenza di Brozovic resta certamente un importantissimo paracadute di cui si è dotata l’Inter anche a memoria futura, però ci sarebbe da sorprendersi se - una volta completato il rodaggio - Calhanoglu non dovesse tornare a fare la mezzala con la bacchetta da direttore riconsegnata al naturale titolare del ruolo". Secondo il quotidiano torinese, plausibile vedere il croato in campo stasera almeno una mezzora viste le buone condizioni generali nonostante il lungo periodo di stop.