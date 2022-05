Con tre gare di campionato ancora da disputare, l'Inter deve pensare a vincere le proprie partite ma deve anche sperare che il Milan ne perda una o ne pareggi due. "Il Bentegodi evoca la ‘fatal Verona’ per i colori rossoneri. I campionati svaniti nel 1973 e 1990 - si legge su Tuttosport - Ma nella squadra veronese ci sono anche legami con la peggiore delusione della storia interista: il 5 maggio 2002. Vent’anni fa i nerazzurri scesero in campo negli ultimi 90 minuti da primi in classifica e tornarono negli spogliatoi da terzi a causa della famosa sconfitta per 4-2 all’Olimpico con la Lazio. Il gol decisivo (quello del 3-2, seguito dall’ultimo centro di Simone Inzaghi) venne firmato da Diego Pablo Simeone , ex nerazzurro e padre di Giovanni, bomber del Verona che a 26 anni sta vivendo la stagione migliore della carriera. I tifosi interisti sperano in un ribaltamento dei ruoli nelle generazioni della famiglia Simeone".