La prima vittoria "sporca" dell'Inter di Simone Inzaghi. Così Tuttosport definisce la partita di domenica sera allo Stadium. "In questa stagione i nerazzurri hanno sempre dovuto creare molto per conquistare i tre punti. E nelle partitissime sono spesso rimasti a bocca asciutta nonostante una mole di gioco superiore agli avversari. È successo con Lazio e Juventus all’andata, oltre che nel derby di ritorno. A Torino è andato in scena un copione opposto", è l'analisi pubblicata dal quotidiano.