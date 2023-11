La formazione dell'Inter per la sfida contro la Juventus è praticamente fatta. Tuttosport la elenca in uno dei pezzi dedicati oggi ai nerazzuri. Sommer in porta; Darmian, De Vrij e Acerbi in difesa; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco in mezzo al campo; Lautaro Martinez e Marcus Thuram in attacco.

Non ci sono ballottaggi e non ci sono sorprese in vista, anche perché Bastoni non tornerà prima del 9 dicembre contro l'Udinese e Pavard sarà a disposizione ancora più avanti. Le vere scelte verranno fatte mercoledì contro il Benfica, quando in porta potrebbe essersi Audero in modo da cominciare a scaldarsi in vista della Coppa Italia del 20 dicembre contro il Bologna.